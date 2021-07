Furibonda lite per gelosia: 37enne muore dopo essere stato colto da un malore

Una furibonda lite scoppiata nel pomeriggio di giovedì nel centro di Vicenza, si è tramutata in tragedia. La gelosia sarebbe stata la miccia che ha acceso la discussione tra un un padovano di 37 anni, domiciliato nel capoluogo berico, un 22enne veronese anche lui residente im città.

Una ragazza di 21 anni sarebbe stata al centro della contesa, come raccontano i colleghi di VicenzaToday, diventata poi una colluttazione che ha richiesto l'intervento delle Volanti della Polizia di Stato: erano le ore 17 quando gli agenti sono arrivato al condominio di via Gorizia, luogo del litgio, per sedare gli animi.

Erano circa le 16.30 quando è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa della Questura, perché due inquilini dell'edificio si stavano picchiando. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato i due contendenti ancora piuttosto agitato, al punto che durante l'identificazione gli animi si sarebbero nuovamente scaldati e i due avrebbero ripreso a darsele di santa ragione. Gli operatori però sarebbero riusciti a separarli e a farli sedere uno lontano dall'altro sui gradini dell'edificio.

Quando però tutto sembrava oramai concluso, il 37enne, Debel Bonetto detto Cristian, improvvisamente sarebbe stato colto da un malore ed è finito a terra. Immediatamente soccorso, sul posto è subito arrivata un’ambulanza del Suem, ma i tentativi di rianimare l'uomo non risultati vani e per lui non c'è stato niente da fare: il medico dunque ha dovuto accertare la morte per arresto cardiocircolatorio.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo ed è stata disposta l'autopsia sulla salma. Il 22enne veronese e la ragazza di 21 anni sono stati condotti negli uffici della Questura per essere identificati, ma al momento non risultano esserci indagati e la Squadra Volanti sta svolgendo gli accertamenti del caso.