Dopo una furibonda lite con la ex, dà in escandescenze in Questura: arrestato

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti martedì mattina in via Milani, a Verona, su segnalazione della donna, che lamentava un violento alterco con il 36enne. L'uomo poi, arrivato negli uffici di Lungadige Galtarossa, avrebbe mandato in frantumi una grossa bacheca con vetrina

Dopo una furibonda lite con la ex convivente è stato portato in Questura a Verona, dove avrebbe sfogato tutta la proprio ira. Resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, sono i reati contestati a J.A., 36enne cittadino di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale, tratto in arresto martedì mattina dagli agenti delle Volanti.

Come riferisce la Polizia di Stato di Verona, l'uomo non sarebbe nuovo a simili comportamenti violenti: infatti, è attualmente sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana per un altro episodio di resistenza a Pubblico Ufficiale commesso qualche mese fa.

Erano circa le ore 11 quando gli agenti sono intervenuti in via Milani, in seguito alla segnalazione arrivata alla centrale operativa della Questura da parte di una donna, per un violento alterco con il suo ex convivente.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato il 36enne che sarebbe stato visibilmente alterato, al punto da dimostrarsi fin da subito aggressivo nei loro confronti, opponendosi attivamente al controllo ed inveendo contro le forze dell'ordine.

Un atteggiamento ostile che non si sarebbe placato neppure in Questura, dove è stato condotto per i necessari accertamenti. Giunto negli uffici di Lungadige Galtarossa, il 36enne avrebbe infatti sferrato dei violenti calci alla parete, tanto da provocare la caduta a terra e la distruzione di una grossa bacheca con vetrina, saldamente fissata al muro.

Mercoledì mattina, il cittadino straniero è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, in sede di rito direttissimo, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.