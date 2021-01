Litiga e colpisce il padre, poi aggredisce i carabinieri che li separano

Una furibonda lite in famiglia scoppiata sabato sera a San Giovanni Lupatoto, si è conclusa con l'arresto di un 20enne tunisino da parte dei carabinieri della stazione di Cadidavid.

Secondo quanto riferito dall'Arma, a discutere animatamente sarebbero stati padre e figlio, con il secondo che avrebbe colpito il genitore in presenza dei militari e, quando hanno tentato di bloccarlo, la sua ira si sarebbe rivolta contro di loro. È nata così una colluttazione che ha portato all'arresto del giovane (che alle spalle aveva già precedenti di polizia), il quale è stato accompagnato presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è tenuto lunedì mattina: convalidato il provvedimento, il giudice non ha disposto alcuna misura.