Il questore di Verona ha sospeso la licenza di un locale vicino alla stazione perché ritenuto «ritrovo di spacciatori e pregiudicati»

«Con un provvedimento circostanziato nel quale sono elencati e illustrati, in ordine cronologico dal maggio scorso ad oggi, tutti gli episodi di violenza, spaccio e ubriachezza accertati, il questore di Verona ha sospeso per 15 giorni l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al titolare del "Pak Verona" di piazzale XXV Aprile». È quanto si legge in una nota della questura di Verona divulgata quest'oggi, sabato 2 dicembre. In base a quanto riferito dalla polizia, la chiusura temporanea si sarebbe resa necessaria «alla luce dei numerosi interventi che hanno fatto emergere come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia, specie legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti».

Dalla questura scaligera, inoltre, fanno sapere che le risultanze investigative avrebbero condotto a ritenere che «l’assidua frequentazione del bar da parte di avventori dediti alla commissione di reati, nonché all’abuso di alcolici e droghe, potesse verosimilmente favorire condotte illecite tali da comportare un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini e da ingenerare, di conseguenza, un forte senso di allarme sociale». Il provvedimento di sospensione della licenza, spiegano sempre dalla questura di Verona, è stato firmato nella giornata di ieri ed è stato adottato su proposta del dirigente del Compartimento di polizia ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige, Eugenio Vomiero, avanzata dopo numerosi controlli effettuati dagli agenti della Polfer. Controlli che già lo scorso maggio avrebbero condotto all’arresto di un frequentatore del bar per «resistenza e violenza a pubblico ufficiale», nonché al fermo di un altro uomo che risulterebbe «gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale nei confronti di persona minorenne».

Stando sempre a quanto viene riportato nella nota della questura scaligera, i frequenti accertamenti effettuati dai poliziotti di Verona Porta Nuova all’interno del chiosco avrebbero anche fatto emergere le «pessime condizioni igienico sanitarie» dei locali, circostanza che avrebbe peraltro costretto gli agenti a «segnalare le palesi violazioni della normativa inerente l’igiene e la conservazione dei cibi e di quella relativa alla prevenzione del rischio di scoppio o incendio agli uffici competenti dell’Ulss 9 Scaligera e del comando dei Vigili del fuoco». Dalla questura, inoltre, precisano che le ulteriori verifiche, proseguite anche nei mesi successivi, avrebbero consentito agli agenti delle volanti di «rinvenire, in due diverse circostanze, 50,61 grammi di hashish all’interno del bagno del locale e altri 21,28 grammi della stessa sostanza nascosti dentro il frigorifero delle bevande». In entrambi gli episodi, evidenzia ancora la nota della questura, ad occultare la droga nel bar sarebbero stati due uomini di origine magrebina, ambedue «sorpresi dai poliziotti» mentre avrebbero cercato di «sbarazzarsi della sostanza» e, dunque, denunciati per il reato di «detenzione ai fini di spaccio di stupefacente».

Nel mese di agosto, prosegue sempre la nota della questura di Verona, gli operatori di polizia sarebbero stati chiamati ad intervenire nei pressi del locale a seguito della segnalazione di un uomo che, verosimilmente «alterato dall’abuso di alcolici e dall’uso di droga», avrebbe «minacciato gli altri clienti ed un dipendente del pubblico esercizio con una bottiglia di vetro per poi scagliarla contro la vetrata del bar, danneggiandola». In tale circostanza l’uomo, per sottrarsi al controllo, avrebbe anche «opposto resistenza attiva nei confronti degli agenti presenti, causando ad uno di loro un trauma distorsivo alla spalla refertato dal personale sanitario con 5 giorni di prognosi». Anche questo episodio, rimarcano dalla questura di Verona, si era poi concluso con «l’arresto dell’avventore».

Secondo quanto precisato nella nota della questura scaligera, a pesare sul provvedimento di chiusura temporanea avrebbero inciso «anche altri controlli effettuati nel mese di novembre» e che avrebbero portato più volte all’identificazione di «persone non solo pregiudicate, ma anche gravate dalle misure dell’Avviso Orale del Questore, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o destinatarie della misura della messa alla prova». Ad eseguire il provvedimento che, come ricordato dalla nota della questura, avrà durata di 15 giorni a partire dalla data di ieri, venerdì 1 dicembre, sono stati gli agenti della Divisione di polizia amministrativa, congiuntamente ai poliziotti delle volanti.