Maltempo, il prefetto ai sindaci: «Anche con allerta bassa, attenzione sia massima»

Il prefetto di Verona Donato Cafagna ha scritto ai sindaci e agli enti che gestiscono le reti di trasporto, elettricità e di altri servizi pubblici essenziali, nonché ai consorzi di bonifica e agli enti di gestione dei corpi idrici della provincia, segnalando la necessità di elevare ulteriormente i livelli di attenzione con riferimento a possibili eventi meteo avversi.

L'impatto significativo dei fenomeni verificatisi nel Veronese a luglio impongono infatti di vigilare scrupolosamente, anche per la maggiore fragilità che ne consegue per il territorio, per tutti quegli eventi che, sia pur estemporanei, per intensità e caratteristiche, possono determinare seri pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

In particolare, alla luce dei fattori di rischio manifestatisi in occasione dei più recenti fatti, il prefetto ha sensibilizzato gli amministratori locali sulla necessità che venga realizzato un attento monitoraggio del patrimonio arboreo comunale per prevenire la caduta di rami e alberi che insistono sulle strade.

E alta attenzione, secondo il prefetto, deve essere riservata anche a corsi d’acqua e sulle aree a rischio per movimenti franosi. Sotto questo aspetto, la predisposizione di misure e di presidi di vigilanza andrà puntualmente verificata, tenendo conto che, anche in caso di allerta a bassa intensità, permane un rischio di fenomeni intensi, a carattere locale.

Cafagna ha infine concluso evidenziando che una tempestiva e aggiornata comunicazione alla popolazione rappresenta uno strumento per innalzare le misure di autotutela e di cautela da parte dei singoli e delle comunità locali.