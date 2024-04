Lettera dei sindaci scaligeri: «Serve sezione Antimafia a Verona»

Creare a Verona un distaccamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Venezia ed istituire sempre nel capoluogo scaligero una sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia (Dia). Due richieste contenute in una lettera indirizzata al Governo e sottoscritta oggi, 19 aprile, a Palazzo Barbieri da tutti i sindaci della provincia di Verona. Due richieste già prese in considerazione dal presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il veronese Ciro Maschio, il quale ha confermato l'impegno a portare avanti l'iter.

Un'iniziativa che non ha colore politico, perché la mafia si combatte solo uniti. Ma per combatterla in modo efficace servono gli strumenti adeguati. Strumenti come una sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e ed un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia fissi a Verona. Una necessità avvertita da anni ed espressa oggi dal Comune di Verona e da tutti gli altri comuni della provincia in una lettera indirizzata ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e ai parlamentari veronesi. Una lettera a cui ha collaborato anche l'associazione Avviso Pubblico, impegnata a portare avanti la cultura della legalità, del rispetto delle regole e della lotta ad ogni tipo di mafia.

Le relazioni semestrali della Dia evidenziano da tempo che il Veronese è un territorio in cui, oltre alla mafia calabrese, operano anche altre organizzazioni criminale, sia italiane che straniere, le quali sono principalmente attive nel riciclaggio di denaro di provenienza illecita nell’economia locale, nello spaccio di quantità significative di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento di persone per finalità sessuali e di lavoro.

Dal 2022 al gennaio 2024, la prefettura di Verona ha emesso 22 interdittive antimafia, di cui 4 prevenzioni collaborative, nei confronti di imprese operanti in diversi settori produttivi del territorio scaligero e l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, nel suo ultimo rapporto riferito al 2023, ha segnalato 1.972 operazioni finanziarie sospette. Dato che pone la provincia di Verona al secondo posto di tutto il Veneto.

«La nostra necessità parte da dati di fatto che purtroppo sono stati evidenziati dalle recenti operazioni investigative e che hanno confermato la presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio - ha detto il sindaco di Verona Damiano Tommasi - Ed è facile immaginare che l’interesse della criminalità organizzata aumenterà nei prossimi mesi con l’avvio di ingenti opere infrastrutturali e dei grandi eventi internazionali a cui sono legati investimenti che attraggono appetiti poco raccomandabili e spesso poco riconoscibili. Grazie al supporto di Avviso Pubblico in questi mesi abbiamo cercato di alzare l’asticella dell’attenzione e della sensibilità creando anticorpi istituzionali che devono stare tutti dalla stessa parte, e su questo stiamo dimostrando di non avere dubbi. Mi auguro davvero che questa iniziativa possa portare, grazie anche alle nostre presenze territoriali nelle istituzioni romane e a livello governativo ad ottenere questo riconoscimento. Un risultato che permetterebbe di contrastare in modo concreto chi vuole affari in modo illecito sfruttando quel terreno fertile che Verona offre in termini di presenze, lavori e grandi opere».

«Le recenti indagini Taurus e Isola Scaligera hanno attestato il radicamento della criminalità organizzata nell'area veronese - ha aggiunto l'assessora Stefania Zivelonghi - Il fenomeno, oltre ad essere diffuso, pare essere di elevata qualità, tale da riuscire a permeare significativamente alcuni settori dell'economia e avvicinare con disinvoltura tanto la politica quanto importanti centri decisionali del territorio. È essenziale che il fulcro nevralgico delle indagini si alimenti e parta da Verona, e non da Venezia, la cui lontananza geografica non consente di cogliere in modo efficace i segnali e le dinamiche dei nostri territori, né consente i giusti tempi di reazione a tali segnali. La necessità è fortemente avvertita dai cittadini dell'intero territorio della provincia veronese, come attestato dalla risposta corale data dai loro rappresentanti che hanno raccolto l'invito nostro e di Avviso Pubblico di formalizzare ai ministri della Giustizia e dell'Interno la richiesta di istituire a Verona una sede della Dda e di una sezione della Dia. Abbiamo la fortuna di vivere in un contesto di grandi sfide e grandi opportunità, che già ora e ancor più nei prossimi mesi e anni vivrà una stagione di importanti investimenti pubblici e importanti opere: da questo deriva la grande responsabilità delle istituzioni nazionali di dare all'economia e ai cittadini gli strumenti adeguati per preservarlo dai rischi di una presenza mafiosa che flussi di denaro e un fiorente tessuto economico inevitabilmente comportano».

«Come nella lotta al Covid, tutti i sindaci si uniscono contro un altro nemico invisibile, la criminalità organizzata - ha detto il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini - Oggi parte un nuovo percorso che chiama in campo i rappresentanti del Governo e i parlamentari veronesi».

Ed il procuratore della Repubblica di Verona Raffaele Tito ha concluso: «Verona, per quanto attiene al contrasto della delinquenza, specie di quella organizzata, è a livello nazionale decisamente sottovalutata. Vi è scarsità di mezzi e soprattutto di uomini e questo è verificabile in tutte le strutture investigative e giudiziarie. Mi auguro che questa iniziativa possa servire affinché si realizzi un deciso cambio di passo. Il messaggio oggi inviato, per la forza che deriva dalla sua ampia condivisione, ci responsabilizza moltissimo e comunque ci spinge ad impegnarci ancora di più, ma adesso deve indurre Roma a porre con decisione la sua attenzione verso queste terre, così da dotarle di strumenti normativi, nonché di uomini e mezzi adeguati ai tempi attuali».