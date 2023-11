Manda una lettera anonima al datore di lavoro per estorcergli denaro, ma lo denuncia e finisce in manette

Forse pensava di meritare uno stipendio più alto o magari voleva solo rivalersi per qualche motivo nei confronti del proprio datore di lavoro, al punto da scrivergli una lettera anonima e chiedergli soldi iper evitare pesanti ritorsioni nei confronti dell’azienda avicola per la quale lavorava.

Il piano del 23enne di Isola della Scala, con alle spalle qualche precedente di polizia, però non è andato come lui sperava e lunedì 30 ottobre è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona con l'accusa di estorsione.

La vicenda ha preso il via nella mattinata di lunedì, quando un allevatore di Erbè ha trovato attaccata alla maniglia della sua auto una lettera anonima con la quale gli sono stati chiesti 3500 euro in contanti, da depositare negli spogliatoi della sua azienda, per evitare spiacevoli conseguenze all’impresa. L'uomo però, anziché perdersi d'animo, ha denunciato il fatto ai militari.

Gli operatori della sezione operativa e della stazione locale, d'intesa con la procura scaligera, hanno quindi dato il via ad un servizio di osservazione per controllare a distanza il box indicato nella missiva, dove l’imprenditore ha lasciato la busta con il denaro. Dopo ore di paziente attesa, i carabinieri hanno notato entrare un dipendente nel luogo indicato dall’anonimo ricattatore, per poi allontanarsi con passo spedito dopo essersi impossessato dei soldi.

Quando forse pensava di essere già al sicuro, i militari lo hanno fermato e perquisito trovandogli addosso il denaro e dichiarandolo così in arresto: ora attende l’udienza di convalida agli arresti domiciliari, dove è stato accompagnato su disposizione del pubblico ministro di turno.