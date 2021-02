Rischio folla nel weekend in Lessinia, i sindaci veronesi: «Siamo pronti a chiudere le strade»

I sindaci di Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Roverè Veronese, sentito e in accordo con il Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, hanno stabilito che sabato 27 e domenica 28 febbraio, nel caso si ripresentasse il traffico dello scorso fine settimana, emetteranno «nuove ordinanze di chiusura delle strade d’accesso alla montagna veronese».

I punti individuati sono gli stessi delle ordinanze precedenti: sulla provinciale 6 a Griez di Bosco Chiesanuova, sulla Sp 13 a Camposilvano di Roverè e sulle strade per Passo Fittanze e Malga Lessinia, entrambe dall'intersezione con la Sp 13, a Erbezzo. L’invito ai visitatori da parte dei primi cittadini dei Comuni veronesi Lucio Campedelli (Erbezzo), Claudio Melotti (Bosco) ed Alessandra Ravelli (Roverè) è di parcheggiare in modo ordinato e di non occupare la sede stradale con i veicoli in sosta.

«Gli incidenti o i malori in montagna, e quindi anche nei nostri territori, non sono così infrequenti, - spiegano i tre sindaci veronesi in una nota - non possiamo permettere che un’ambulanza o le forze dell’ordine si trovino imbottigliate nel traffico in caso di emergenza. Certo, la Lessinia è grande e potrebbero non presentarsi particolari assembramenti, ma dobbiamo garantire ai mezzi di soccorso un facile e ragionevole accesso in caso di necessità. Per noi queste ordinanze sono particolarmente "sofferte": la nostra Lessinia ha bisogno di turismo, siamo i primi a esserne consapevoli. Però la tutela dell’incolumità dei nostri ospiti e dei nostri cittadini dev’essere sempre la priorità».