Lesioni e tortura, accusati altri due poliziotti di Verona in una seconda inchiesta

Un altro caso di presunte lesioni e torture. Un altro caso all'interno della squadra Volanti della questura di Verona, già interessata da un'inchiesta per vari reati tra cui quelli di tortura e lesioni, ma anche peculato, falso, abuso e omissioni di atti d'ufficio. Un'indagine parallela, accennata nelle carte di quella che nei giorni scorsi ha portato ai primi cinque arresti, ma che si riferisce a fatti avvenuti prima rispetto a quelli contestati ai poliziotti accusati.

Di questa seconda inchiesta ne scrive Andrea Priante sul Corriere di Verona, specificando che nel registro degli indagati per lesioni e tortura ci sono un assistente capo e un agente scelto del reparto Volanti di Verona. Due poliziotti che non figurano tra i 17 indagati dalla Procura scaligera nell'inchiesta che ha fatto emergere i presunti abusi in questura.

L'indagine più corposa si concentra su eventi avvenuti tra l'agosto e il novembre scorsi, mentre in questa seconda inchiesta i reati contestati sarebbero stati compiuti prima, il 14 febbraio 2022. In quel giorno, come riportato dal Corriere di Verona, gli agenti sono intervenuti per una lite tra stranieri probabilmente ubriachi. Durante quell'intervento, i due poliziotti accusati si sarebbero accaniti con condotte ritenute vessatorie su tre nordafricani, i quali sarebbero stati poi portati in questura e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Due dei tre nordafricani, il giorno dopo, hanno raccontato quanto accaduto ai carabinieri, dando così il via ad un'indagine inizialmente solo per lesioni, ma con l'aggiunta poi del reato di tortura. Indagine che ha comportato per i due poliziotti prima la rimozione da ruoli operativi e poi la sospensione dal servizio.