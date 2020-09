Spacca la porta del pub con una pietra e prova a colpire i carabinieri

Due individui che stavano recando disturbo ai clienti di un locale situato nella zona industriale di Legnago, sono stati segnalati al 112 nella notte tra martedì e mercoledì, così i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile si diretti sul posto.

Una volta arrivati, i militari hanno trovato la porta a vetri del pub danneggiata da una lastra di pietra che vi era stata scagliata contro. Alla vista delle divise poi, uno dei due soggetti, un italiano classe 1969 residente in zona, si sarebbe scagliato contro i carabinieri cercando di colpirli: una volta immobilizzato, è stato invece accompagnato in caserma per le operazioni di rito, insieme all'altro individuo.

Nei confronti del primo è dunque scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e mercoledì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida, al termine della quale è stato accompagnato nel carcere di Montorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.