«Lega, ammazza orsi». Blitz di Centopercentoanimalisti alla sede veronese del Carroccio

«L’Orso colpisce ancora! Dopo aver disseminato concime all’entrata della lega di Trento alcuni giorni fa, nella tarda serata di lunedì 12 febbraio, ha attaccato un manifesto sulla porta della sede di Verona». Autori del blitz i membri del gruppo Centopercentoanimalisti, che protestano contro l'uccisione dell'orso M90 avvenuta il 6 febbraio e voluta dalla Provincia di Trento guidata dal leghista Fugatti, che ha dato il via ad una serie di polemiche.

«Sarebbe troppo attribuire a Fugatti capacità di pensiero politico e una propria linea d'azione. In realtà tutto quello che fa nel suo feudo segue direttive altrui: lui ci mette solo la propria fobia nei confronti degli Animali», proseguono gli animalisti, che puntano il dito contro il leader del Carroccio: «"Ispiratore" diretto di Fugatti è Salvini, del quale, a parte gli innumerevoli atti e posizioni criticabili, ricordiamo i festini organizzati a base di carne di orso. Ora poi il tragico scade nel grottesco: in Trentino è stato catalogato come "pericoloso", catturato, radiocollarato e verrà deportato... un Gallo Cedrone, che, troppo confidente, si avvicina alle piste da sci. Piste che, quelle sì, deturpano e inquinano la montagna!»

«E se l'episodio dell'Urogallo può sembrare fuori della realtà, ricordiamo che in Trentino da anni sono sotto tiro anche i Cormorani... È la linea della Lega, che rappresenta i cacciatori, gli allevatori, gli speculatori: cioè la parte più arretrata e dannosa della popolazione», concludono da Centopercentoanimalisti.