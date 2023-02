Multe per 60mila euro a ristorante con dipendenti in nero e luoghi di lavoro insicuri

A Villafranca di Verona, un ristorante etnico è stato in questi giorni controllato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verona, i quali hanno scoperto che 11 dipendenti erano impiegati "in nero". I militari hanno sospeso l'attività imprenditoriale, constatando anche irregolarità nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Due i soggetti che sono stati denunciati. E le sanzioni economiche elevate superano i 60mila euro.

Sono tante le violazioni alle norme scoperte in un ristorante di Villafranca dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Verona. Con loro, hanno partecipato all'ispezione anche i colleghi dell'Arma locale ed i vigili del fuoco. L'operazione ha permesso di individuare inadempienze in materia di lavoro e di sicurezza. Tra le violazioni contestate ci sono: l’impiego di lavoratori subordinati senza comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro; l'utilizzo di manodopera irregolare sul territorio nazionale; l'omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'omessa redazione del piano di emergenza. In due luoghi di lavoro, inoltre, non sarebbero state rispettate le regole sulla salute e sulla sicurezza, in particolare per le vie di fuga, le uscite di emergenza e per la presenza di estintori non revisionati.

Sui 25 lavoratori del ristorante, 11 sarebbero quelli assunti "in nero". Le violazioni accertate in materia di sicurezza sono state 4, le quali hanno portato i carabinieri ad infliggere ammende per oltre 60mila euro. Il titolare del ristorante è stato denunciato per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’impiego di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. Ed è stata infine applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale per gli 11 lavoratori pagati in nero.