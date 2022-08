Lavoro nero in un'azienda di Sommacampagna, regolari solo 3 dipendenti su 15

All'alba di questa mattina, 25 agosto, i carabinieri hanno eseguito un blitz in un'azienda agricola di Sommacampagna per verificare la regolarità della forza lavoro impiegata. Al controllo hanno partecipato i militari di Verona insieme ai colleghi mantovani e a quelli del nucleo ispettorato del lavoro sempre di Mantova.

Gli operatori dell'Arma hanno contato 15 lavoratori all'opera per l'impresa di Sommacampagna, ma di questi solo 3 avevano un regolare contratto di lavoro. I lavoratori in nero scovati erano quindi 12, tra cui anche una minorenne e due persone non in regola con il permesso di soggiorno.

L'impresa, oltre che per l'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno, è stata sanzionata anche per non aver sottoposto i dipendenti a visite mediche e a corsi di formazione e per non aver inviato le dovute comunicazioni ai centri per l'impiego. Multe che sommate insieme raggiungono un risultato di circa 85mila euro. L'attività dell'azienda è stata inoltre sospesa per ragioni di sicurezza oltre che per l'impiego di manodopera in nero.

I risultati dell'operazione scattata questa mattina devono comunque passare il vaglio dell'autorità giudiziaria.