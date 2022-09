Lavoratori in "nero", norme di sicurezza e smaltimento rifiuti pericolosi violate in un'azienda agricola

I controlli straordinari utili a contrastare l'impiego di manodopera irregolare nel settore agricolo sono andati avanti anche nei giorni scorsi, portando i carabinieri della stazione di Cadidavid, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e della stazione forestale di Verona, a soprendere cinque lavoratori senza regolare contratto di lavoro (quindi "in nero") nel corso di un'ispezione eseguita in un’azienda agricola con sede operativa a Buttapietra.

Dall'Arma spiegano che le irregolarità rilevate sarebbero di varia natura. I militari della Forestale hanno contestato la violazione delle norme concernenti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’attività d’impresa, mentre i colleghi del nucleo ispettoraro del lavoro hanno contestato al titolare dell’azienda l’inosservanza di norme in materia di sicurezza del lavoro, tra cui l’inidoneità dell’attrezzatura e dei luoghi di lavoro, omessa consegna dei DPI e omessa prevenzione sugli incendi.

Quando i carabinieri della stazione di Cadidavid sono arrivati al fondo agricolo, hanno controllato diversi lavoratori tra questi ben cinque sono risultati non in regola.

Le sanzioni comminate sono state di circa 75 mila euro, inoltre è scattata la sospensione dell'attività dell'azienda sia per lavoro in nero che per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che per le violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

Tutto ciò che è stato rilevato dall'Arma, sarà sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria.