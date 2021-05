Controlli sul lavoro, scovati tre rider ed un autista di autocarro irregolari

Proseguono il contrasto del lavoro irregolare da parte della polizia locale di Verona. Le ultime verifiche effettuate nei giorni scorsi hanno permesso di individuare tre rider irregolari ed un autista di autocarro in attività senza un regolare contratto.

I tre fattorini in bicicletta sono risultati tutti fuori regola con i controlli dell'Ispettorato provinciale del lavoro. Uno di loro, un cittadino marocchino privo del contratto di assunzione, ha anche tentato la fuga per evitare il controllo. E per la pizzeria in cui lavorava abusivamente la sanzione amministrativa va da 1.800 a 10.800 euro.

L'autista di autocarro, di nazionalità algerina, anch'esso privo di regolare contratto di assunzione, è stato invece individuato a seguito di un incidente stradale, verificatosi in zona Borgo Venezia, in cui è rimasto coinvolto.

«I controlli sui rider da parte della polizia locale - ha spiegato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - sono scattati nel 2020 in occasione del primo lockdown e di alcuni incidenti stradali. Fortunatamente, le verifiche effettuate mostrano oggi un'attività lavorativa in gran parte regolare, strutturata su assunzioni dirette o a partita Iva».