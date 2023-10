Filobus e Tav, lavori al via lunedì a Verona: ruspe in viale delle Nazioni, chiusa via Serenelli

Filobus e Alta Velocità sono ancora al centro dei lavori in corso nella città di Verona. Nuovi cantieri sono stati annunciati rispettivamente da Amt3 e Acque Veronesi per i prossimi giorni, sempre nell'ambito della realizzazione delle due opere.

Filobus

Da Amt3 spiegano che prosegue la programmazione degli interventi nelle zone in cui passerà la filovia. I lavori in via Città di Nimes sono in linea con il cronoprogramma, dove sono già iniziate le prime operazioni di scavo per l'unione dei sottopassi, e l'azienda dunque va completando i cantieri nei quartieri e ne inaugura anche di nuovi: da lunedì infatti le ruspe saranno in azione in viale delle Nazioni, in direzione del centro città, dove una corsia verrà chiusa per la predisposizione del cavidotto stradale. Un intervento che secondo Amt3 non dovrebbe pregiudicare il traffico veicolare e che dovrebbe durare due settimane: lavori che, di fatto, dovrebbero anticipare la seconda fase, ancora da definire nelle tempistiche, quando il cantiere si sposterà in viale Piave, nel tratto dopo la rampa del cavalcavia, dalla corsia preferenziale fino all’incrocio di Porta Nuova.

Dall'azienda spiegano che il secondo stadio di lavori è al vaglio per ridurre al minimo i disagi negli spostamenti, individuando il miglior periodo che non si accavalli con fiere, eventi e manifestazioni. Il cittadino ha comunque sempre la possibilità di rimanere informato sulle zone cantierizzate mediante la piattaforma www.filoviaverona.it, visionando la mappa dei lavori in corso, aggiornata in tempo reale.

Tav

Sempre lunedì 9 ottobre, Acque Veronesi inizierà invece i lavori per lo spostamento di un tratto di acquedotto in via Serenelli, a San Michele. L’intervento, necessario per la prosecuzione dei lavori dell’Alta velocità, avrà una durata di circa quindici giorni e vedrà la chiusura di Via Serenelli, nel tratto compreso tra via Campagnole e via Pontara Sandri.