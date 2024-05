Lavori conclusi a Santa Maria in Stelle: muro pericolante messo in sicurezza e viabilità ripristinata

Si sono conclusi a Santa Maria in Stelle i lavori per mettere in sicurezza un muro di cinta pericolante e per la stabilizzazione del terreno sottostante. Intervento che ha riguardato via della Collina, dove la strada era stata chiusa in via emergenziale a causa del rischio del crollo del muro a fine estate 2023, in attesa del cantiere avviato a novembre.

È stato completamente ricostruito il tratto di muro in pietrame ammalorato per una lunghezza di 30 metri, con successivo rinforzo di un tratto di 40 metri utilizzando barre di acciaio lunghe fino ad 8 metri. Durante la sua ricostruzione il muro è stato parzialmente traslato, permettendo di allargare la sede stradale fino ad oltre 1 metro nel punto più stretto. I lavori sono poi proseguiti sul tratto a monte di via della Collina, dove, oltre alla cementazione di ulteriori tratti del muro potenzialmente instabili, sono state realizzate tre grosse vasche in calcestruzzo con griglia superficiale per il transito dei mezzi, dove poter intercettare il detrito trasportato a valle durante gli eventi meteorici intensi, che in passato arrivava fino al centro abitato.

L’intervento ha riguardato anche via Silvestri, in cui si è verificato un parziale franamento della scarpata presente sulla porzione più bassa, sotto il ciglio del parcheggio. Qui si è provveduto a creare una nuova linea di raccolta delle acque meteoriche e a rinforzare completamente il versante. La scarpata è stata interamente rinverdita e resa di forma irregolare, come richiesto dalla Soprintendenza; un notevole miglioramento per i cittadini è stato ottenuto riducendo sensibilmente la pendenza del parcheggio con l’apporto di materiale stabilizzato. L’intervento si è infine concluso con la realizzazione di una barriera stradale di protezione e la riasfaltatura dell’area del cantiere.

Il costo complessivo dei lavori, già inseriti dalla passata amministrazione nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, è stato di 300 mila euro.

«È un intervento importante per Santa Maria in Stelle e dimostra l'impegno costante e gli sforzi dell’Amministrazione nell'investire nel territorio cittadino per dare risposte a tutte le richieste», ha detto l’assessore alle Strade Federico Benini.

«Ringrazio anzitutto gli abitanti di Santa Maria In Stelle per la pazienza dimostrata in questi mesi di lavori per i quali è stato necessario pedonalizzare via della Collina – afferma la presidente della 8a Circoscrizione Claudia Annechini -. Nessun dettaglio è stato trascurato per migliorare il progetto iniziale. Si è tenuto conto delle esigenze dei residenti, migliorando la viabilità e la sicurezza stradale: l'allargamento della strada, la realizzazione delle vasche per le acque meteoriche e il livellamento del parcheggio sono solo alcune delle migliorie apportate. Un ringraziamento va anche agli Alpini di Santa Maria in Stelle per il sostegno fornito, che ha reso possibile posizionare un semaforo per il senso unico alternato».