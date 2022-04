Lavori all'aiuola di piazza Pradaval: chiude al traffico una corsia

Mercoledì mattina l'aiuola di piazza Pradaval sarà interessata da lavori di manutenzione e sistemazione del verde. Pertanto, per consentire l'incolumità sia dei lavoratori che degli utenti della strada, sarà chiusa temporaneamente una corsia, quella limitrofa ai giardini, per lo scarico del materiale.

Il tratto di chiusura della corsia sarà tra il civico 6 di piazza Pradaval al civico 6 di via Della Valverde. L'intervento durerà circa dalle 8.30 alle 13.30. Già lunedì mattina, in prossimità dell'area interessata dai lavori, verrà posizionata la segnaletica per informare i cittadini.