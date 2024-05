In partenza i lavori di riqualificazione della piazzetta tra Coin e la Biblioteca Civica di Verona

Il Comune di Verona ha fatto sapere che partiranno lunedì 3 giugno i lavori per riqualificare la piazza antistante la Biblioteca civica in via Cappello e il punto vendita Coin. «L’intervento - spiegano da Palazzo Barbieri - permetterà di riorganizzare lo spazio attualmente frammentario rendendolo più armonico e funzionale alle diverse esigenze e rispettoso dell’estetica del luogo».

In base a quanto si apprende, il porta biciclette verrà schermato da elementi di arredo che avranno anche la funzione di ordinare i flussi pedonali e andando così a meglio definire gli spazi dedicati all’incontro, alla sosta e alla relazioni. Verrà eseguita inoltre una nuova pavimentazione che in corrispondenza dell’area di ingresso del negozio Coin sarà realizzata in pietra locale di prun, mentre per il sedime stradale è previsto il rifacimento del manto in cubetti di porfido.

L’edicola sarà spostata verso il lato della biblioteca, questo permetterà di estendere la visuale prospettica a chi percorre via Cappello da Piazza delle Erbe e riorganizzare, ampliandolo, la percezione dello spazio tra l’edificio Coin e la biblioteca stessa. Il Bike sharing pur restando nell’attuale luogo sarà rimodulato su due file. Dinanzi all’ex chiesa San Sebastiano, ora protomoteca, saranno posizionati degli elementi di arredo che fungeranno da dissuasori di sosta per il carico e scarico merci abusivo che troverà collocazione definitiva lungo via Zambelli.

Dal Comune sottolineano che durante i lavori, previsti in quattro fasi consecutive per una durata stimata complessiva di 120 giorni, sarà sempre garantito il passaggio pedonale lungo il tratto di via Cappello interessato dall’intervento, nonché agli ingressi pedonali dei negozi, abitazioni e biblioteca. L’intervento sarà realizzato a cura e spese della ditta Coin Spa per il Comune.