Modifiche alla viabilità in autostrada A4 tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda

In A4, a seguito di lavori per l’idro-cancellazione della segnaletica orizzontale del vecchio cantiere sul Ponte del fiume Mincio, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda saranno garantite due corsie di marcia. Le modifiche alla viabilità riguarderanno nello specifico la careggiata est in direzione Venezia dal km 257+600 al Km 260+300, durante le notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre 2020 con orario dalle 20 alle 6.

Per quanto riguarda poi la careggiata ovest in direzione Milano, le modifiche riguarderanno il tratto di autostrada dal km 261+600 al Km 257+850, nelle notti di mercoledì 2 settembre fino a venerdì 4 settembre 2020, sempre con orario dalle 20 alle 6. La Società fa sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Ad ogni modo, in caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Per maggiori informazioni è possibile anche consultare il sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .

