Lavori notturni in A4 e interventi sulla viabilità della provincia di Verona

Nuovi lavori in arrivo lungo l'autostrada A4 e sulla viabilità provinciale.

Cantieri urgenti di ripavimentazione verranno allestiti in autostrada dal Km 281+600 al Km 279+600 in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, dove si viaggerà su una sola corsia dalle ore 22 di giovedì 6 alle ore 6 di venerdì 7 giugno.

La Provincia di Verona ha invece comunicato l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo alcuni tratti della Sp 27 “di Mongabia”:

tra i chilometri 1,8 e 2,1 nel comune di Castelnuovo del Garda, dal 3 al 21 giugno nella fascia oraria tra le 7 e le 18, per interventi di manutenzione alla rete elettrica;

sempre per interventi alla rete elettrica, tra i chilometri 10 e 11 nel territorio di Valeggio sul Mincio, dal 15 giugno al 31 luglio, nella fascia oraria tra le 7 e le 18.

È stato comunicato, inoltre, che il Servizio Viabilità della Provincia, ha emesso l'ordinanza per il nuovo impianto semaforico installato all’intersezione tra la Sp 27 e le strade comunali via Sei Vie e via Trentino, nel territorio di Valeggio sul Mincio. L'impianto verrà acceso entro la prossima settimana, in concomitanza della posa della segnaletica dedicata.

Senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari, dal 3 giugno al 31 luglio, dalle 7,30 alle 18 festivi e prefestivi esclusi, anche lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali nel territorio di Zevio: Sp 2 "Legnaghese Destra", Sp 20 "dell'Adige e del Tartaro", Sp 19a "di Rivalunga" e Sp 19 "Ronchesana". Le limitazioni sono necessarie per consentire gli interventi di ripristino del manto stradale in seguito alla posa della fibra ottica.