Nuovi interventi notturni al via sull'autostrada A4 nella seconda parte della settimana

Lavori in corso nelle prossime notti lungo l'autostrada A4, con possibili disagi per i viaggiatori.

Il riposizionamento delle barriere New Jersey da parte del Consorzio Iricav due, nel constesto della realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, vedrà tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 291+050 al Km 289+500), in carreggiata ovest (direzione Milano), una sola corsia di marcia disponibile per gli utenti della strada dalle ore 22 di giovedì 16 alle ore 5 di venerdì 17 marzo.

Alcuni cantieri per la ripavimentazione interesseranno invece la carreggiata est (direzione Venezia), nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal Km 273+000 al Km 275+600). Anche in questo caso i viaggiatori avranno a disposizione una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 17 alle ore 6 di sabato 18 marzo e dalle ore 22 di sabato 18 alle ore 6 di domenica 19 marzo.

Contemporaneamente a questi lavori, dalle ore 12 di sabato 18 alle ore 6 di domenica 19 marzo verrà chiuso lo svincolo di immissione in A22 per i viaggiatori provenienti da Milano.