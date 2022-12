Nuovi lavori notturni in A4: due corsie aperte tra Verona Sud e Verona Est

Nuovi lavori in arrivo la prossima settimana lungo l'autostrada A4.

Un intervento di riparazione e impermeabilizzazione dei giunti del ponte sul fiume Adige, avranno luogo in carreggiata Ovest (direzione Milano) al Km 285+292, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 21 di lunedì 5 alle ore 6 di martedì 6 dicembre.

I lavori si sposteranno poi in carreggiata Est (direzione Venezia) e sempre al Km 285+292, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Anche in questo caso si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 21 di martedì 6 alle ore 6 di mercoledì 7 dicembre.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti, dal 6 al 16 dicembre, dalle 8 alle 17 festivi e prefestivi esclusi, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un breve tratto extraurbano della strada provinciale 24 “del Serraglio”, nel territorio di Vigasio.

Le limitazioni sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la rete elettrica.