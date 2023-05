Serie di lavori al via lungo l'autostrada A4: tratto chiuso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera

Nuovi interventi avranno luogo lungo l'autostrada A4 in questo inizio di settimana, provocando alcuni disagi agli utenti della strada.

Il più impattante riguarda le lavorazioni di abbattimento della linea elettrica (dal km 262+645 al Km 262+600) per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, che vedrà in entrambe le careggiate, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 270+781 al Km 259+300), il tratto autostradale chiuso dalle ore 23 di mercoledì 24 alle ore 5 di giovedì 25 maggio.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati sulla SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

Un intervento di "rilievo scanner" avrà luogo dal Km 291+200 al Km 293+200, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave, dove nelle notti di martedì 23 e mercoledì 24 maggio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente, si viaggerà su una sola corsia di marcia.

Al casello di Verona Sud invece verrà chiuso per le lavorazioni di posa delle barriere di sicurezza lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia. Questo nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, dalle ore 22 alle ore 4 del giorno successivo.

Lavori in provincia

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti extraurbani delle seguenti strade provinciali: