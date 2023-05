Lavori di asfaltatura a Verona nella notte tra il 12 e 13 maggio su via Cardinale ed il piazzale di Porta Palio

Il Comune ha annunciato oggi, venerdì 12 maggio, che nel corso di questa notte, fra le ore 21 e le ore 6 di domani, sabato 13 maggio, saranno effettuati lavori di riasfaltatura di un tratto di via Cardinale e del piazzale interno di Porta Palio.

Secondo quanto viene spiegato da Palazzo Barbieri, sono tre i livelli di manutenzione attivi, programmati da Comune e Circoscrizioni per mantenere sotto controllo strade e vie cittadine e garantire una loro rapida sistemazione in caso di buche, smottamenti e pericoli per la circolazione. Al primo livello, i lavori sono realizzati dal personale in servizio nelle Circoscrizioni, che effettua la chiusura delle buche rilevate nel corso del giro di ricognizione giornaliero del territorio assegnato o segnalate da utenti, URP, Polizia locale durante l'orario di servizio. Gli addetti sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e nei giorni di martedi e giovedì anche dalle 14 alle 17. Per la circoscrizione 8^ dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30.

Per il secondo livello di intervento, quando dovesse essere necessario per le situazioni non emergenziali, sono programmati lavori di risanamento con la ditta appaltatrice per le manutenzioni ordinarie delle aree di circolazione delle Circoscrizioni. Infine, nel terzo livello, è previsto il supporto di una ditta di "pronto intervento" operativa h24, che può operare a qualsiasi ora del giorno e della notte, sette giorni su sette, rispondendo a tutte le chiamate e le segnalazioni di buche, smottamenti e pericoli per la circolazione stradale, provenienti dalla sala operativa della polizia locale.