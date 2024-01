Lavori di Acque Veronesi in centro città: via Adua chiude al traffico per un mese

Resterà chiusa al traffico per 1 mese via Adua, in centro a Verona. Inizieranno lunedì 15 gennaio i lavori di Acque Veronesi per la riparazione di un collettore fognario danneggiato.

Il cantiere, che non comporterà interruzioni del servizio, prevede per l’intera durata dei lavori il divieto di transito nella via interessata. Come da Ordinanza del Comune di Verona, ai possessori di transito Ztl con accesso ai passi carrabili ubicati in via Adua, verranno rilasciati, previa richiesta da inoltrare agli uffici di AMT, appositi permessi per la sosta gratuita negli stalli blu e giallo-blu presenti in zona.

La conclusione dei lavori è prevista per il 15 febbraio.