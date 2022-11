Lavori in A4: una corsia aperta di notte tra Verona Sud e Sommacampagna

Nuovo intervento in arrivo lungo la A4, con conseguenti modifiche alla viabilità.

I lavori di rinforzo strutturale dell’elevazione delle pile e risanamento delle spalle e degli impalcati, avranno luogo all'intersezione tra A4 e A22 e saranno a cura dell’Autobrennero S.p.A.. In carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 276+200 al Km 275+400), dunque si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 16 e 17 novembre dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Invece in carreggiata est (direzione Venezia), sempre tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 276+200 al Km 275+400), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 18 e del 21 novembre dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La provincia di Verona invece ha comunicato che verrà sospesa la circolazione, dal 21 al 25 novembre nella fascia oraria tra le 8 e le 17, lungo un tratto della Sp 6 "dei Lessini", dalla rotatoria di Stallavena allo svincolo di Grezzana nord nel territorio di Grezzana. La limitazione, vigente per il solo senso di marcia in direzione di Verona, è necessaria per consentire, in sicurezza, l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione del tratto. Il traffico proveniente da nord sarà deviato lungo la viabilità comunale.