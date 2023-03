Lavori in arrivo in A4 e lungo le strade della provincia: i provvedimenti

Nuovi cantieri stradali in arrivo su autostrade e viabilità provinciale.

A4

In A4, a causa di lavorazioni di riqualificazione varco al Km 296+100, tra i caselli di Soave e Verona Est, in entrambe le carreggiate, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 17 alle ore 8 di sabato 18 marzo e ancora dalle ore 12 alle ore 24 dello stesso sabato.

Sempre lungo l'A4, nell'ambito dei lavori del Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è stato programmato un intervento conseguente al varo del nuovo cavalcavia n. 250. Per questo motivo in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal Km 254+600 al Km 255+100), i veicoli avranno una sola corsia di marcia a disposizione dalle ore 22 di martedì 21 alle ore 1 di mercoledì 22 marzo.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà ridotto, da 90 a 50 km/h, il limite di velocità in un tratto di circa un chilometro di una strada provinciale nel territorio di Caldiero (via Controstrada Napoleonica), dall’intersezione con la Sp 10var fino all’intersezione con Via Gombion.

La limitazione, che sarà effettiva dall’installazione della segnaletica, è necessaria per garantire maggiore sicurezza alla circolazione date le ridotte dimensioni della carreggiata e le condizioni della stessa.

Inoltre verranno istituiti, dal 20 marzo al 10 aprile, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 km/h, lungo un tratto della strada provinciale 24 “del Serraglio” nel comune di Villafranca.

Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 7 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire la fresatura e la riasfaltatura della provinciale in seguito a lavori di scavo per la posa di linee elettriche.