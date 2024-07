Azienda edile con manodopera irregolare, un arresto e multe per 10mila euro

Si è conclusa con un arresto, nove denunce e sanzioni per un totale di 10mila euro l'operazione congiunta di carabinieri e polizia locale in una ditta edile veronese.

Il controllo straordinario è stato effettuato il 10 luglio scorso dai carabinieri di San Giovanni Lupatoto, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e agli agenti del laboratorio analisi documentale della polizia locale di Verona. E lo scopo era quello di monitorare e contrastare l'impiego di manodopera irregolare nell'edilizia.

Le irregolarità rilevate sono state numerose e di varia natura. Un dipendente moldavo è stato arrestato poiché in possesso di una carta d'identità romena falsa, mentre altri nove lavoratori moldavi sono stati deferiti a piede libero per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio italiano. Inoltre, tutti e dieci gli operai sono stati denunciati per falso ideologico, in quanto hanno comunicato all'Agenzia dell’Entrate di essere nati in Romania per ottenere illecitamente benefici fiscali riservati a cittadini comunitari.

I militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno inoltre riscontrato evidenti carenze sotto il profilo del materiale e delle attrezzature antinfortunistica all’interno dell’azienda, hanno elevato una sanzione di 9.110 euro al titolare della società.