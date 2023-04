Fa alloggiare i lavoratori tra topi, degrado e impianti non a norma: sgomberato un casolare

Collegamenti elettrici insicuri, impianti e condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie nelle camere da letto, nella cucina, nei bagni: così si presentava il casolare in aperta campagna, situato nel territorio di Isola della Scala, preso in affitto dal titolare di un’azienda agricola che ospitava 19 cittadini stranieri alle sue dipendenze. A verificarlo, nei giorni scorsi, sono stati 4 agenti della polizia locale e il comandante Andrea Pasquali, intervenuti in seguito ad alcuni precedenti sopralluoghi.

Gli agenti, dopo i primi controlli che hanno portato a individuare anche alcuni topi nello spazio della cucina, hanno allertato Spisal e carabinieri della stazione di Isola della Scala, che sono intervenuti prontamente sul posto.

Gli uomini dell’Arma hanno provveduto a eseguire ulteriori verifiche sulle persone che alloggiavano nel casolare, mentre lo Spisal ha controllato gli ambienti dell’edificio. I locali sono risultati non conformi ai requisiti di salute e sicurezza e gli impianti non correttamente controllati e manutenuti. La sanzione prevista per il titolare dell’azienda agricola potrà andare da un minimo di 1.200 a un massimo di 5.800 euro circa. Su quanto emerso dal sopralluogo, inoltre, sono in corso ulteriori approfondimenti su eventuali altre possibili irregolarità.

L’edificio, composto in tutto da una decina di stanze, è stato sgomberato ed è stata diffidata contestualmente l’azienda a individuare uno stabile a norma per ospitare i propri lavoratori.

La polizia locale effettuerà, anche nelle prossime settimane, ulteriori sopralluoghi mirati nelle aree agricole isolane.