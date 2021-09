Ricercato in tutta Europa, passeggiava in centro a Verona. Bloccato 60enne

Era stato condannato a tre anni di reclusione in Romania per appropriazione indebita e falsificazione di documenti. Lo hanno arrestato i carabinieri del capoluogo

Da due anni era ricercato dalle polizie di tutta Europa poiché condannato nel suo Paese per appropriazione indebita e falsificazione di documenti. È finita ieri, 10 settembre, la fuga di un cittadino romeno di 60 anni, rintracciato e fermato da carabinieri in centro a Verona. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Bucarest in seguito ad una condanna a tre anni di reclusione. Il 60enne è stato condotto in carcere a Montorio, in attesa di estradizione.