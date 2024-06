Atterra a Treviso, arrestato a Verona. Era ricercato per omicidio in Belgio

Un 35enne di origini albanesi è stato arrestato a Verona dagli agenti della squadra mobile scaligera. L'uomo era ricercato per gravi delitti, tra cui reati associativi ed omicidio, e su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso in Belgio.

L'arresto è il frutto dell'attività svolta dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in collaborazione con i collaterali organismi esteri grazie ad un sistema informativo che consente di processare in tempo reale le informazioni acquisite dalle varie forze di polizia.

L'operazione si è sviluppata la scorsa settimana su input dell’esperto di collegamento per il Belgio e vi hanno collaborato le squadre mobili di Verona, Treviso e Brescia oltre alla polizia di frontiera aerea di Treviso e Villafranca. Il monitoraggio dei transiti aereoportuali e la sinergia tra gli uffici investigativi coinvolti hanno consentito di rilevare l’arrivo del latitante, insieme alla sua famiglia, all’aeroporto di Treviso. Dopo lo sbarco, il ricercato è scappato a bordo di un’auto che lo attendeva. La sua fuga non è però durata a lungo. Grazie ad appostamenti ed osservazioni e grazie anche alle immagini della videosorveglianza, ai sistemi di lettura targhe e alle ricerche informatiche, il 35enne è stato intercettato dalla polizia a Verona. A catturarlo sono stati gli agenti della squadra mobile che lo hanno avvistato alla guida dell’auto, lo hanno pedinato e alla fine lo hanno fermato all’ingresso di uno stabile dove probabilmente cercava rifugio.

Il latitante albanese, ora in manette, andrà scontare la sua pena in Belgio.