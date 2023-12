Doveva scontare 10 mesi di carcere, pizzicato dai carabinieri in Borgo Roma

La scorsa notte, i carabinieri di Verona hanno rintracciato in Via San Giacomo un 51enne su cui pendeva una sentenza definitiva per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, doveva scontare 10 mesi di reclusione come sentenziato dal tribunale di Verona. I militari lo hanno arrestato durante un normale servizio di controllo e lo hanno portato nel carcere di Montorio.

Il reato contestato era avvenuto nell'agosto 2013, quando il 51enne era stato denunciato per la detenzione di stupefacenti nel corso di un’operazione anti-droga in città.