Per sfuggire alla cattura prende Via Caccia contromano, 22enne fermato e messo in carcere

Era gravato da un ordine di carcerazione il 22enne che venerdì sera, intorno alle 20.30, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti di Verona nel corso del normale servizio di controllo del territorio.

Il giovane, senza patente, era alla guida di un motociclo ed è stato visto imboccare contromano Via Caccia. Accortosi dei poliziotti, il ragazzo avrebbe anche cercato maldestramente di disfarsi di due bustine termosaldate, gettandole a terra. Al loro interno, gli agenti hanno trovato una modesta quantità di cocaina.

Condotto in questura, sono emersi i precedenti del 22enne, noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Su di lui, inoltre, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona lo scorso 12 aprile.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato condotto nel carcere di Montorio, dove dovrà espiare la pena di 8 mesi e 1 giorno di reclusione. Il 22enne è stato, inoltre, sanzionato per le violazioni commesse alla guida del motociclo e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.