Condannato per rapina, maltrattamenti e lesioni, rintracciato e portato in carcere

Su di loro pendevano ordini di carcerazione o aggravamenti di misure cautelari, due uomini e un ragazzo sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri della provincia di Verona.

Mercoledì scorso, 28 febbraio, a San Giovanni Lupatoto, i militari della locale stazione hanno rintracciato e portato nella casa circondariale di Montorio un 32enne romeno già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti, la procura di Alessandria aveva emesso un ordine di carcerazione. L'uomo doveva infatti scontare la pena detentiva di tre anni e cinque mesi di reclusione per i reati di rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Reati commessi tra il 2018 e il 2019 a Camerano, in provincia di Alessandria.

Sempre mercoledi, i carabinieri di Legnago hanno individuato un 38enne romeno destinatario di un decreto di sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di sorveglianza di Verona per la violazione delle prescrizioni imposte. Il 17 gennaio scorso, il 38enne era stato infatti denunciato per falsità materiale, avendo mostrato durante un controllo una patente di guida falsificata.

Infine, ieri i militari di Verona hanno rintracciato un 24enne marocchino che ha ripetutamente violato il divieto di dimora nel comune di Verona. La misura cautelare è stata dunque aggravata e per il giovane è scattata la custodia in carcere.