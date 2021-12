Latitante da 4 anni arrestato dai carabinieri e portato a Montorio: deve scontare una pena di oltre 2 anni

Senza fissa dimora e disoccupato, su di lui pendevano condanne penali per reati contro il patrimonio. Sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Villafranca di Verona ad arrestare M.P., cittadino di nazionalità romena classe 1966, nel pomeriggio di mercoledì.

La cattura è avvenuta nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio svolti dai militari, che si sono insospettiti quando hanno notato circolare quella Ford Focus nera con targa straniera. Fermata l'auto a Valeggio sul Mincio, è scattato il controllo di polizia che ha permesso di identificare M.P., il quale era accompagnato da un connazionale e destinatario di due provvedimenti di cattura da eseguire dopo un periodo di latitanza di almeno 4 anni.

Infatti, già da marzo 2017, il tribunale di Parma aveva spiccato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti ai danni di supermercati, avvenuti nello stesso periodo in alcune località della provincia emiliana. M.P. però si era reso irreperibile e durante la latitanza, nel 2020, anche la Procura della Repubblica di La Spezia ha emesso un secondo ordine di carcerazione, relativo questa volta all’unificazione di un cumulo di pene conseguenti a sentenze di condanna dei tribunali di Pisa e Pistoia, oltre a quello spezzino, sempre per reati di analaga natura commessi in quelle province nel 2016. Secondo i carabinieri, per tutto questo tempo il ricercato avrebbe verosimilmente trovato rifugio all'estero.

Svolte le formalità di rito, M.P. è stato quindi condotto nel carcere di Montorio per espiare una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione. Inoltre gli è stata inflitta una multa di 620 euro.