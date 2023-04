Fermato da carabinieri, prova a liberarsi della droga lanciandola nel Camuzzoni: arrestato

Avrebbe in tutti i modi cercato di evitare il controllo, ma nonostante questo alla fine è finito in manette, in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale per mani dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona.

Lo scorso pomeriggio, il 50enne tunisino è stato fermato da una pattuglia mentre passeggiava a piedi lungo la pista ciclabile vicina al canale Camuzzoni e fin da subito avrebbe provato a divincolarsi, opponendo resistenza ai militari, per tentare di evitare di venire sottoposto a controllo di polizia. In quel frangente, in un attimo si sarebbe liberato di un involucro che aveva addosso, gettandolo nel Camuzzoni: i carabinieri però, grazie anche al supporto dei vigili del fuoco, sono riusciti a calarsi nel canale e a recuperarlo, appurando in questo modo che al suo interno era contenuta della cocaina.

La perquisizione si è poi spostata presso la camera del B&B dove alloggiava il 50enne e dove gli uomini dell'Arma avrebbero rinvenuto dell'altro stupefacente, sequestrando complessivamente 23 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e una dose di eroina, oltre a materiale vario per il confezionamento e più di 1000 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e già con condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato quindi arrestato in flagranza e trattenuto presso le camere di sicurezza dai carabinieri. La mattina seguente è comparso davanti al giudice del rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona, in attesa dell’udienza che si svolgerà a maggio.