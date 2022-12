Dal lago di Garda alla Tanzania per promuovere lo sport della vela e aiutare i giovani

Dal lago di Garda alla Tanzania con un progetto tra solidarietà e sport: alcuni istruttori dell'associazione sportiva dilettantistica Xkite, che ha sede a Malcesine ed è socia di AssonoloGarda-Confcommercio, si sono trasferiti per qualche settimana a Kigamboni, regione costiera della Tanzania, vicina alla città di Dar er Salam. L'obiettivo della trasferta era quello di supportare un'associazione locale, il Kigamboni Sailing Center, in un progetto molto ambizioso: quello di promuovere lo sport della vela, in tutte le sue forme, presso la popolazione di quest'area, specialmente tra i più giovani. Il Kigamboni Sailing Center, che proprio in questi giorni festeggia i primi 5 anni di attività, è infatti riuscito a creare una scuola vela rivolta ai giovanissimi, dai 6 anni in su, con risultati inaspettati.

Ad oggi il centro conta circa trenta bambini che partecipano regolarmente agli allenamenti. Alcuni stanno partecipando alle prime competizioni e due si sono addirittura guadagnati un posto nel Tanzanian National Team. Il centro mette a disposizione imbarcazioni Optimist per i bambini, ma anche Laser e catamarani per gli adulti. Tra le attività offerte infatti ci sono corsi e lezioni ma anche noleggio con assistenza e veleggiate con skipper. Il Centro inoltre ha organizzato regate ed eventi. Tutto questo lo si deve al supporto di qualche sponsor ma soprattutto alla passione di istruttori e dirigenti, che si dedicano in modo totalmente gratuito alle attività dell'associazione.

L'obiettivo principale del Kigamboni Sailing Center è quello di offrire ai giovani tanzaniani un'alternativa alla vita di strada, frequentando un ambiente sicuro, dove si apprendono abilità e conoscenze tecnico/sportive e nello stesso tempo si creano importanti legami di amicizia e solidarietà. L'associazione Xkite è venuta a conoscenza di questa bellissima attività grazie a Marzia, un'amica, nonché istruttrice di kitesurf, che da qualche anno vive in Tanzania e frequenta il Kigamboni Sailing Center.

Marzia ha anche raccontato agli amici di Xkite il suo sogno nel cassetto: quello di far nascere il primo centro kitesurf della costa della Tanzania con istruttori e collaboratori locali. I profitti del centro kite potrebbero inoltre supportare l'operato del Kigamboni Sailing Center. La visione di Marzia ha subito conquistato il gruppo di istruttori di Xkite, e due di loro, Thomas e Giulia, sono volati in Tanzania per partecipare a questo progetto. Oltre a portare dell'attrezzatura destinata alla scuola vela, Thomas e Giulia stanno affiancando Marzia per formare alcuni ragazzi del Sailing Center come assistenti e futuri istruttori del centro kitesurf. Già nelle prossime settimane il centro sarà operativo per i primi corsi e Xkite spera di rinsaldare la collaborazione con altre trasferte in un prossimo futuro, e portando altre persone a conoscere questo fantastico Paese.