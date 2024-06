Ricerche concluse sul Garda: trovato sul fondale il corpo del barista scomparso

Si sono concluse con un tragico epilogo, nella mattinata di mercoledì, le ricerche nel lago di Garda di Tommaso Zhu, all’anagrafe Zhu Guozheng, barista 44enne di Toscolano Maderno, che nel primo pomeriggio di sabato è stato visto inabissarsi nelle vicinanze della sua barca da alcuni turisti, senza poi riemergere.

Intorno alle 8.40 il cadavere dell'uomo è stato ritrovato dall'unità Volga 2026 dei Volontari del Garda, grazie alle ricerche di profondità: il corpo privo di vita era adagiato su un fondale di 227 metri ad una distanza di circa 0.5 NM dalla costa di Gargnano, sulla sponda bresciana.

Le ricerche avevano preso il via immediatamente dopo l'allarme lanciato dai turisti che avevano visto Zhu scomparire in acqua e sono proseguite poi in questi giorni, nonostante le condizioni meteo avverse, sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera del lago di Garda ed hanno visto impiegati mezzi navali del 1°Nucleo, dei Volontari del Garda, attivati tramite la Prefettura di Brescia che ne ha richiesto l’impiego alla Protezione Civile della Provincia lombarda, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco del Comando provinciale bresciano, dei sub del 1°Nucleo della guardia costiera di San Benedetto del Tronto e dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano.

A cura dei carabinieri e della guardia costiera di Salò le indagini di polizia giudiziaria, le cui attività investigative verranno rendicontate alla Procura di Brescia.