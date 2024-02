Sorpreso nel giardino di una casa, ladro spruzza lo spray al peperoncino sui carabinieri: arrestato

Solitamente quando si parla di spray al peperoncino lo si fa riferendosi a situazioni che vedono una persona doversi difendere da una potenziale aggressione. In questo caso però ad utilizzarlo sarebbe stato un topo d'appartamento, che evidentemente ha ritenuto di doversi "difendere" dai carabinieri.

Erano circa le ore 3 di giovedì, quando una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia di Verona è stata inviata presso un'abitazioe di lungadige Rubele, dopo che il proprietario aveva segnalato al 112 la presenza di un uomo in giardino e richiesto quindi l'intervento delle forze dell'ordine.

Arrivati sul posto, gli operatori avrebberi immediatamente notato dall'esterno un uomo untento a forzare lo scuro di una finestra, verosimilmente con l'intenzione di introdursi in casa. Finestra che tra l'altro dava sulla stanza da letto. A quel punto i militari sono entrati a loro volta in giardino per bloccare il ladro, che però si è accorto del loro arrivo e si sarebbe nascosto dietro un cespuglio, ma una volta stanato avrebbe spruzzato lo spray urticante al peperoncino all'indirizzo dei carabinieri che stavano per bloccarlo. Nonostante l'insolita resistenza e la leggera contaminazione dalla sostanza, il personale dell'Arma è riuscito comunque ad arrestare l'individuo, anche grazie al supporto di un'altra pattuglia intervenuta nel frattempo.

Si trattava di un 23enne di orgine marocchina, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che è stato arresatato con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Trattenuto presso il Comando dell'Arma, su disposizione della Procura, nella mattinata di giovedì il giovane è stato portato davanti al giudice del tribunale di Verona, che ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l’udienza a maggio 2024.