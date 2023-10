Carabiniere fuori servizio blocca il ladro mentre ruba una bicicletta

Un 20ene italiano residente a Legnago è finito nei guai nei giorni scorsi in provincia di Padova, dopo essersi imbattuto in un carabiniere libero dal servizio che lo avrebbe sorpreso mentre rubava una bicicletta.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, il tutto ha avuto luogo il 22 ottobre nella Città del Santo, nella zona della stazione ferroviaria. Il vice comandante della stazione dei carabinieri di Albignasego stava attendendo il metrotram, quando ha notato uno sconosciuto armeggiare in maniera sospetta vicino ad una rastrelliera delle biciclette.

Il sottoufficiale allora avrebbe iniziato a seguirlo con lo sguardo, fino a quando il giovane ha provato ad appropriarsi della bici. Il militare quindi è intervenuto per fermarlo e il ventenne, vistosi scoperto, lo avrebbe aggredito per guadagnarsi la fuga, venendo comunque bloccato. Avvisato di quanto accaduto, il 112 ha poi inviato sul posto una pattuglia in aiuto del collega.

La seguente perquisizione personale, avrebbe permesso di trovare il giovane in possesso di coltello a serramanico lungo 22 centimetri, che è stato sequestrato. Il ragazzo dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria di tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.