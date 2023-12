Sorprende un uomo a rubarle il tablet nella sua auto: 30enne arrestato dalla polizia locale

La preziosa seganalazione di una cittadina, ha permesso al reparto territoriale della polizia locale di Verona di compiere un altro arresto in flagranza di reato.

La donna infatti si era accorta che a bordo del proprio veicolo c'era un uomo intento a rubare un tablet. Capito di essere stato scoperto, il 30enne, già autore di reati contro il patrimonio, ha tentato la fuga ma è stato bloccato in pochi secondi dalla pattuglia di zona: finito in manette, è stato messo a disposizione del pubblico ministero di turno.

Giovedì mattina si è svolta l'udienza per direttissima, al termine della quale il provvedimento è stato convalidato e il legale difensore ha chiesto i termini a difesa, con il giudice che ha dunque rinviato il processo al mese di marzo.

La polizia locale scaligera sottolinea inoltre che nella sola serata di mercoledì sono stati effettuati 12 interventi per la sicurezza urbana, con identificazioni e controlli in varie zone della città.