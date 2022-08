Svegliata in piena notte da alcuni rumori, trova due ladri nella camera vicina: arrestati

Il loro "tentato furto in concorso" in un appartamento del centro città non è andato a buon fine e i due giovani di origini marocchine sono stati tratti in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona.

Erano circa le 2.30 di notte quando la donna residente nell'abitazione è stata svegliata nel sonno da un forte trambusto che proveniva dalla camera vicina. L'inquilina allora avrebbe preso una torcia per andare a vedere cosa stesse succedendo, imbattendosi nei due giovani ladri intenti a rovistare tra le sue cose. Spaventata, è scappata a chiamare le forze dell'ordine e a chiedere aiuto, ma fortunatamente i carabinieri erano già stati allertati poco prima da un vicino di casa che, sentendo voci e rumori sospetti, si era affacciato alla finestra e aveva notato due soggetti arrampicarsi sul balcone di fronte.

I militari sono quindi intervenuti immediatamente, riuscendo ad individuare e a fermare in strada, nei pressi dell'appartamento, i due presunti ladri che stavano cercando di scappare.

Già noto alle forze dell’ordine e già sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, i due il giorno seguente sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo, il quale ha convalidato il provvedimento.