Uno si arrampica sulla grondaia per entrare in casa, l'altro resta giù per "fare da palo": ladri arrestati

Mentre uno avrebbe raggiunto il terzo piano del condominio aggrappandosi alla grondaia, per poi tentare di accedere all’interno di un appartamento forzando una porta finestra, il complice lo avrebbe atteso giù, controllando nel frattempo che non arrivasse nessuno. I due ladri non avevano però fatto i conti con gli agenti delle volanti della questura di Verona che, allertati da un vicino di casa che aveva notato i loro movimenti sospetti, hanno raggiunto la palazzina in meno di cinque minuti, cogliendoli sul fatto.

Il tutto è accadito nella serata di venerdì, intorno alle 22.50, in un condominio di via Giuseppe Rensi, nel quartiere di Borgo Venezia, dove i poliziotti hanno arrestato per tentato furto in abitazione due cittadini albanesi, entrambi pluripregiudicati per numerosi reati contro il patrimonio.

A dare l’allarme intorno alle 22.45 è stato un vicino che, dopo aver notato due uomini vestiti di scuro aggirarsi in modo sospetto nei pressi della palazzina, ha chiamato la centrale operativa della questura segnalando il tentativo di furto in atto. In meno di 5 minuti, gli agenti delle volanti hanno raggiunto il condominio e individuato i sospettati al loro arrivo, uno di loro sarebbe stato ancora aggrappato alla grondaia, mentre il complice aspettava giù. Vistisi accerchiati dai poliziotti, dopo un iniziale tentativo di fuga, ai due ladri non è rimasto che arrendersi.

I rilievi effettuati dagli operatori nei minuti immediatamente successivi, avrebbero consentito loro di accertare che i malviventi erano riusciti a raggiungere il terzo piano del condominio aggrappandosi alla grondaia e a forzare la porta finestra di un appartamento, adibito a studio medico, danneggiandola, tuttavia senza riuscire a rubare nulla dal suo interno, probabilmente perché disturbati dal tempestivo arrivo delle volanti.

Conclusi gli accertamenti, che hanno consentito di rinvenire anche nella loro disponibilità guanti da lavoro, un berretto a cuffia nero e un utensile in acciaio per trapani, i due malviventi sono finiti in manette per tentato furto in abitazione: si tratta di un cittadino albanese di 34 anni residente in provincia di Cuneo e un connazionale di 33 anni residente a Modena.

Sabato mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato i provvedimenti e disposto nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, che sconteranno nelle rispettive province di provenienza.