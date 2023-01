Ladri sorpresi in casa, colpiscono il proprietario con mazza da baseball e scopa

Erano circa le ore 14 di domenica scorsa quando i due ragazzi si sono introdotti all’interno di un’abitazione in via dell’Autiere a Verona, dove prima si sarebbero appropriati di alcuni oggetti e poi avrebbero aggredito il padrone di casa, che nel frattempo era rincasato cogliendoli sul fatto.

A lanciare l'allarme è stata la stessa vittima la quale, una volta arrivata alla sua abitazione, avrebbe subito notato i due intrusi segnalandoli alla centrale operativa della questura di Verona e permettendo così il loro arresto da parte degli agenti delle volanti.

Quando sono stati scoperti, i due giovani si sarebbero dunque scagliati contro il proprietario e lo avrebbero colpito ripetutamente con una mazza da baseball ed un manico di scopa, nel tentativo di guadagnarsi la fuga con il bottino. Si trattava di un 18enne e un 25enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sono stati però bloccati dagli agenti delle volanti e arrestati per rapina aggravata in concorso.

Oltre alla merce appena sottratta alla vittima (una maglietta, un cacciavite e un carica batterie) i poliziotti avrebbero rinvenuto nello zaino del 25enne anche un telefono cellulare privo di sim, un ipad, un computer portatile ed un martelletto frangivetro, di cui il giovane non è riuscito a giustificare il possesso e che gli sono costati una denuncia per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti, i due ragazzi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Montorio dove il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.