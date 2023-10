Le vede scavalcare la recinzione di una villetta e chiama i carabinieri: ladre in manette

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda hanno intensificato i servizi di controllo sul litorale gardesano, con lo scopo di prevenire e reprimere reati di varia natura, oltre che per tenere monitorata la situazione sulle varie arterie stradali. Attività che hanno portato all'arresto di due persone, colte nella flagranza dei reati di tentato furto in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Durante un servizio perlustrativo svolto nella giornata di sabato 30 settembre infatti, i militari della stazione di Lazise sono intervenuti in località Vallesana, dove un collega fuori servizio della compagnia di Caprino Veronese aveva segnalato un tentativo di furto in abitazione: l'attenzione del carabiniere infatti era stata attirata dall'allarme sonoro di una villetta vicina alla propria abitazione e in questo modo avrebbe potuto notare due donne che stavano scavalcando la recinzione della casa per darsi alla fuga.

Arrivati sul posto, con la collaborazione del collega segnalante, i militari della stazione di Lazise sono riusciti ad immobilizzare le due donne, entrambe di nazionalità serba, rispettivamente di 23 e 21 anni, che sono state condotte in caserma per gli accertamenti del caso. Una volta perquisite, le due sarebbero state trovate in possesso di due cacciaviti di grosse dimensioni, verosimilmente utilizzati come attrezzi per lo scasso, che sono stati posti sotto sequestro.

Sono dunque scattate le manette e, al termine delle formalità di rito, sono state tradotte presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì.