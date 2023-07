Pessime condizioni igienico-sanitarie: i carabinieri propongono la chiusura di un kebabbaro di Verona

Nel corso dello scorso fine settimana i carabinieri della stazione di Verona principale, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, hanno svolto controlli in una serie di locali del centro storico cittadino molto frequentati da turisti e giovani.

Tra le attività finite sotto la lente d'ingrandimento e sottoposte ad accesso ispettivo da parte dei NAS, c'er anche il "King Pizza Kebab" situato in via Teatro Filarmonico. Diverse le violazioni amministrative contestate, soprattutto in materia di corretto trattamento dei generi alimentari, che hanno comportato al titolare delle sanzioni per un totale di 4500 euro. Considerate inoltre le carenti condizioni igienico sanitarie riscontrate dai militari, il locale è stato proposto all’autorità sanitaria per la sospensione dell’attività e la chiusura immediata.