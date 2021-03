Consumano kebab e birre al locale: tre clienti multati e attività chiusa per 5 giorni

Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona sono dovuti intervenire nella tarda serata di lunedì in via Albere, in seguito alle segnalazioni dei cittadini che lamentavano la presenza di alcuni clienti nell'esercizio

Con il passaggio in zona rossa, sono stati intensificati i servizi svolti dagli agenti della Polizia di Stato di Verona, volti alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico.

Lunedì, poco prima della mezzanotte, gli uomini delle Volanti sono intervenuti presso un locale di via Albere, in città, a seguito della segnalazione che indicava alcuni avventori ancora presenti nell'attività, in violazione della normativa vigente per la zona rossa.

Giunti sul posto, gli operatori hanno appurato che oltre ai due titolari e ai due dipendenti dell’esercizio commerciale, erano presenti anche tre clienti, intenti a consumare alcuni kebab e delle birre.



Gli avventori, tre cittadini rumeni di età compresa tra i 28 e i 33 anni, in evidente stato di ebrezza,Ai titolari dell’esercizio commerciale, oltre alla sanzione prevista per il mancato rispetto della normativa anti-covid,