Misterioso ritrovamento a Legnago: katana trovata a terra in un parcheggio

Uno strano e misterioso ritrovamento è stato fatto giovedì da un cittadino di Legnago nel Comune della Bassa. In tarda mattinata infatti l'uomo si è rivolto ai carabinieri, dopo aver notato una katana a terra in un parcheggio di via della Repubblica.

La tradizionale arma bianca giapponese, solitamente usata dai samurai, è stata quindi recuperata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia legnaghese, che hanno avviato le indagini per risalire a chi può averla persa o abbandonata.

Se originale, la katana può valere anche alcune migliaia di euro e viste le sue dimensioni, sembra difficile pensare che qualcuno possa averla persa senza accorgersene. Più verosimile che sia stata volutamente lasciata lì, magari da qualcuno che temeva di incappare in un controllo e in una successiva denuncia, se trovato in possesso dell'arma bianca senza averla dichiarata in precedenza.