Trovato con kalashnikov e mitra in una custodia per chitarre, arrestato 55enne

Non avrebbe saputo cosa conteneva quella custodia per chitarre. L'avrebbe trovata vicino a un cassonetto e l'avrebbe raccolta, portandola via sul suo scooter. Si è difeso così il 55enne veronese che è stato arrestato dai carabinieri di Caprino per detenzione illegale di armi e presunta ricettazione. Nella custodia, infatti, non erano contenuti strumenti musicali, ma un kalashnikov e un mitra.

Come riferito da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, i militari erano impegnati in una serie di controlli stradali per contrastare lo spaccio di droga. Proprio in strada hanno visto viaggiare lo scooter con in sella il 55enne. L'uomo stava trasportando una custodia per chitarre e per scrupolo i carabinieri lo hanno fermato e controllato, trovando le armi al posto della chitarra. Essendoci la flagranza del reato di detenzione illegale di armi, il 55enne incensurato e stato arrestato. Arresto che questa mattina il giudice dovrà convalidare.